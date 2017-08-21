甜美女警應徵坐檯 逮獲招募未成年少女惡經濟

警方查獲惡質經紀公司，查扣少女應徵履歷。(劉宥廷翻攝)

警方搜索驚見有保險套，懷疑有從事性交易。(劉宥廷翻攝)

警方到少女坐檯陪酒的會館查緝。(劉宥廷翻攝)

警逮獲王男及助理、會館幹部等共11人，依兒童及少年性剝削防制條例送辦外，也帶回花名「甜甜」等3少女裁定收容。(劉宥廷翻攝)

24歲王姓男子在台南經營經紀公司，但他招募未成年少女坐檯陪酒，甚至讓男客猥褻撫摸胸、臀部，高市警方派出長相甜美的女警佯稱應徵，順勢誘出王男了解運作模式，上周突襲1家會館及公司搜索，除逮獲王男及助理、會館幹部等共11人，依兒童及少年性剝削防制條例送辦外，也帶回花名「甜甜」等3少女裁定收容。

高市湖內區與台南安平區接界處日前臨檢發現，1輛自小客搭載數名打扮艷麗成熟的少女，駕駛則是言詞閃躲，警方當下研判經紀公司招募少女跨縣市坐檯陪酒；鳳山分局獲報情資後，聯合湖內分局、婦幼隊及憲兵隊等組專案追查，鎖定有毒品前科的王男是幕後首腦。

警蒐證指出，王男在台南市公學路租下一棟3樓透天厝經營雲耀經紀公司，與旗下助理、馬伕及小姐等多人住在該處，小姐每天下午4時由馬伕載送至髮廊洗頭裝扮，再載往仁德區「101時尚會館」等酒店從事色情坐檯陪酒。

警方為了解經紀公司底細，特別派出偵查隊中未婚的28歲翁姓女偵查員應徵坐檯小姐，雙方約在速食店面試，王男在助理等人陪同下親自出面驗貨，並提保障日新2500元或4500元讓翁女選擇；2天後翁女接獲該公司探詢考慮得如何或可立即上工，才知自己有被錄取。

警方見時機成熟於16日出動50多人到台南等處搜索，查獲16歲「歡歡」、17歲「芮芮」及「甜甜」等3名未成年少女，警還發現歡歡不久前有吃藥墮胎，疑有從事性交易，但都否認色情陪酒；她們向警供稱，坐檯陪酒每2小時1500元，公司抽300元，陪酒時客人會上下猥褻撫摸，若有多給小費，則有濕背秀表演。

八大業者私下透露，A級高檔酒店若長相優，日保8000元稀鬆平常，但嚴格控管小姐都是成年的，因此有經濟困難或價值偏差的未成年少女，多半會被惡質經紀人利用，採游擊戰流竄於KTV、會館等處坐檯陪酒。

(中時)