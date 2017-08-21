天鴿陸警 保七第六大隊勸離玉山登山客624人次
天鴿颱風來勢洶洶，中央氣象局金(21)日下午氣象局發布陸警特報，為確保山區安全，內政部警政署保安警察第七總隊第六大隊員警會同玉山國家公園管理處人員，今天在玉山登山口勸導山友勿強行入山。
保七總隊第六大隊表示，颱風來襲期間為確保民眾登山安全，該大隊員警上午起開始以電話勸阻登山民眾，並在登山口管制山友入山，避免因颱風來襲受困甚而發生意外。
該大隊於管制作業期間勸導盡速下山或勸阻上山達624人次。
保七總隊第六大隊呼籲山友，近來颱風侵襲威力不容小覷，為安全起見，請山友於颱風來臨期間，珍愛自己的生命，千萬不要貿然上山，避免浪費社會救援資源。
(中時)
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