天鴿颱風逼近　保七總隊動員勸阻登山客入山

天鴿颱風逼近，保七總隊第五大隊派警力前往登山口張貼停止入園告示。（黎薇翻攝）

颱風逼近，保七總隊第五大隊勸阻登山客入園。（黎薇翻攝）

天鴿颱風逼近，中央氣象局已在20日晚間11點30分發佈海上颱風警報，雪霸國家公園管理處從今天上午11點起全面禁止入園活動，原已核發的入園許可證廢止，颱風警報解除後，將視災害復原情形，恢復受理入園活動。

保七總隊第五大隊派遣警力前往山區巡邏視察，在轄區武陵、觀霧地區登山口張貼提醒告示，避免遊客因颱風來襲受困山區。第五大隊統計，8月21日至23日共185隊756人申請進入雪霸國家公園，其中有55隊214人經警方勸阻後未上山，65隊241人已下山，1隊6人已到達山屋安全住宿，還有42隊174人未聯絡上，未聯絡上隊伍，主要在大霸線、雪山主峰、聖稜、四秀線等路線，警方將持續聯絡。

(中時)