柯P嗆網友王八蛋 潔哥大讚有話直說超狂！
台北世大運開幕式被反年改團體鬧場，市長柯文哲20日召開說明記者會，砲轟他們是「搞破壞的王八蛋」，引起網友熱議，有網友在他臉書留言，質疑當天維安，並要他告訴全台北市民「誰是王八蛋？」，想不到釣出本人神回「你和那些反年改團體」，讓網路紅人潔哥都快笑翻，大讚他很狂。
柯P霸氣的留言，被網友狂讚，本來網友以為是小編忘了轉換帳號，不過市府發言人也認了，是市長親自回應，對此，潔哥表示先不要去探討柯P做的如何，但光是「有話直說」這點，就讓她快笑翻覺得很狂，網友也狂推「史上最狂市長」、「神回覆」、「就是喜歡這樣實話實說直來直往的政治人物」。
(中時電子報)
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