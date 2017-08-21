世大運》滑輪溜冰男300公尺決賽 中華隊銀恨
2017台北世大運中華隊今(21日)滑輪溜冰捷報不斷，先前已拿下2金2銀的他們，男子300公尺計時賽由小將高茂傑殺出重圍，滑出24秒371成績奪得銀牌，而預賽拿下第2的宋青陽本是奪牌熱門，未料他最後過彎時發生失誤，成績跌落第6，與獎牌擦身而過，金牌則由南韓的金鎮勇拿下。
中華隊金庫今靠滑輪溜冰開張，且一舉奪得2金，表現優異。挾著連2金的氣勢，緊接著男子300公尺計時決賽登場，預賽第5的高茂傑倒數第5個上場，滑出24秒371成績一度排名第1。隨後預賽第2的宋青陽出場，他前段速度飛快，未料最後過彎時出現失誤，以24秒939成績、排名第6名作收。
而預賽就表現優異的金鎮勇，決賽時成績更上層樓，滑出23秒939成績，超越高茂傑登頂；連同他這1金，南韓在此項進帳1金1銅。而中華隊加上高茂傑這面銀牌，目前滑輪溜冰項目累積2金3銀；接下來女子300公尺計時賽將登場，該項預賽前2名的陳映竹和李孟竹，很有機會助台灣再添獎牌。
(中時電子報)
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