一生只做錯過這件事 鮑正芳淚曝與女兒斷聯10多年

資深女星鮑正芳是電視圈熟面孔，然感情路卻沒演藝路走得平順。(中時資料照片)

16歲出道、歌手出身的女星鮑正芳，轉換跑道在戲劇圈也有好成績，演出《天涼好個秋》、《包青天》、《一代皇后大玉兒》等，都有相當不錯的好成績，然她感情路卻走得坎坷，先後兩段婚姻皆離婚收場，她日前作客《麻辣天后傳》，首度公開談論第一段豪門婚，不僅沒從前夫那裡得到榮華富貴，更淚曝做出一生錯最大的事，痛失愛女。

鮑正芳在第一段豪門婚中育有一女，然當年放棄女兒，因故失聯多時，讓她淚崩覺得後會。(中天提供)

鮑正芳的第一個結婚對象是豪門，然不是有錢就能幸福美滿，她透露兩人在價值觀上尤其不合，出身軍人家庭的她，賺10塊花5塊，然富尪卻是賺10塊花100塊，鮑正芳無法適應這樣的生活，因此毅然決定離婚，而當時年輕氣盛，不僅不拿半毛贍養費，還因前夫說住的房子雖在太太名下，然買房的錢是他出的，於是鮑正芳便放棄了位於東區黃金地段的房子。

在這段婚姻中，鮑正芳與前夫育有一女，離婚當時她雖想要留下來孩子但猶豫了，擔心女兒跟著身無分文的她受苦，最後決定放棄，認為讓孩子跟著前夫過安逸的生活比較好，本以為之後應該還能好好照顧女兒，沒想到前夫百般阻撓，甚至搬出各種理由不讓她順利探視孩子，鮑正芳在大陸工作，前夫卻帶著女兒搬到泰國生活、念書，日子一久，母女倆竟就此失聯。

鮑正芳談到女兒淚崩，直呼自己一生無論好壞，不覺得有做錯什麼事情，唯獨當年放棄女兒這個決定「我覺得我做錯了」，非常後悔在這件事情放手，她也趁著上電視跟女兒溫情喊話，希望孩子若有看到電視，或想念她，「跟媽媽主動聯絡，媽媽非常想念妳」。

(中時電子報)