龜山島下午提前撤離遊客 明封島一天

受天鴿颱風影響，交通部東北角風管處剛剛表示，今天下午3點開始封島並撤離島上遊客，同時，明（22）日也將封島1天。

天鴿颱風進逼台灣，宜蘭縣部分地區從中午起，就有零星雨勢，海面上的風浪也逐漸增強，交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處也比照上1次尼莎颱風來襲前的作法，在今天下午3點開始封島，並提前撤離島上遊客，明天也將繼續封島1天。

(中時)