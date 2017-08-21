世大運》北韓舉重超強 再奪女子53公斤金牌

舉重加拿大正妹布法特在53公斤級僅獲第9名。(黃邱倫)

北韓舉重隊實力超強，繼20日包辦三金之後，21日又在台灣名將許淑淨因傷退賽的情況下，由李秀庸以總和208公斤摘下女子53公斤級金牌，中國大陸選手劉鳳以1公斤之差屈居銀牌，里奧48公斤級泰國金牌選手所皮塔越級參賽，最終僅得第四名。

加拿大舉重正妹布法特。(黃邱倫)

加拿大正妹布法特抓舉前兩次70公斤都失敗，第三次終於成功，挺舉成功舉起89公斤，總和159公斤名列第9。

加拿大舉重正妹布法特。(翻開布法特IG)

李秀庸與劉鳳在抓舉都舉起90公斤，挺舉項目兩人你來我往，李秀庸開把112公斤成功，劉鳳也舉起110公斤，可惜在挑戰115公斤時失敗，但李秀庸隨後舉起116公斤，取得7公斤領先優勢，劉鳳把握最後一次試舉機會，成功舉起117公斤，逆轉超前，李秀庸不甘示弱立刻舉起118公斤，驚險保住金牌。

加拿大舉重正妹布法特。(翻開布法特IG)

越級挑戰的索皮塔，抓舉88公斤，僅次於李秀庸與劉鳳，挺舉108公斤，總和196公斤，同樣來自泰國的蘇帕塔雅，抓舉86公斤，挺舉第三次舉起111公斤，總和197公斤超越索皮塔，拿下銅牌。

(中時電子報)