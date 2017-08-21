彰縣衛生局中元節前抽查 兩家米麵製品違法添加防腐劑
彰化縣衛生局在中元節前夕針對傳統市場、大賣場、食品商行與雜貨店等業者進行食品抽驗，共抽查34件祭祀用糕粿與加工食品、29件米麵濕製品，其中兩家製麵廠產品被驗出違法添加防腐劑，各遭開罰三萬元。
衛生局此次針對祭祀用糕點、素三牲加工食品、水產罐頭、飲料和蜜餞等進行抽驗，檢驗防腐劑、甜味劑、規定外色素、動物用藥、重金屬及微生物等項目，結果全數合格。
另外，針對傳統市場與小型製麵廠零售的米苔目、濕米粉、白麵、油麵等米麵製品，抽驗防腐劑、過氧化氫及二氧化硫。
其中，位在彰化市三民市場周邊一家製麵廠所生產的水餃皮、及台中市西區向上市場內製麵廠生產的麵疙瘩，都被驗出違法添加防腐劑，分別被彰縣、與移請中市衛生局，依違反食品安全衛生管理法第18條規定，各裁罰3萬元。
衛生局提醒，中元節將至，消費者選購祭祀用食品，應優先挑選包裝與標示完整、外觀無破損，避免來路不明或顏色過於鮮豔，且祭拜時切忌陽光直射曝曬過久，以免變質影響食用安全。
衛生局指出，夏季炎熱高溫，熟食品祭拜後應確實複熱才能食用，麵食類濕製品若以常溫運送、販賣，容易酸敗變質，廠商常會添加苯甲酸防腐劑或過氧化氫防止變質，但這類添加物吃多了將刺激腸胃道，引發反胃、嘔吐，建議若非當場現做產品，還是選購低溫冷藏產品較安心。
(中時)
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