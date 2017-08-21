原民會主委請辭 北市府發言人劉奕霆：無法兼顧教職

台北市原住民委員會主委陳士章21日請辭獲准。台北市府發言人劉奕霆表示，原民會主委陳士章以書面方式向柯文哲請辭，去職主要因素為教職業務新年度即將開始，無法兼顧教職任務。

陳士章今年初才走馬上任，不料半年左右即向柯文哲提出請辭。陳士章主委職務交由現任原委會主秘賴慧貞代理。

劉奕霆表示，柯文哲同意陳士章請辭9月1日正式生效，他肯定陳於到職至今致力於府會關係和諧，以及推動各項都會區原住民族的創新政策。

(中時)