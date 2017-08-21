拿到第一面金牌 蔡英文：為台灣隊加油

世大運台灣代表團接連傳佳績，今天舉行的滑輪溜冰男子1萬公尺計點淘汰賽中，陳彥成、柯福軒包辦金牌及銀牌。蔡英文總統今天在臉書要大家繼續為台灣隊加油！

繼昨天林侃諭在跆拳道女子個人比賽項目奪得銀牌、陳建銓在男子個人項目得到銅牌、高展宏在舉重男子62公斤級賽事拿下銅牌，今天陳彥成、柯福軒又包辦滑輪溜冰金牌及銀牌。

蔡英文今天在臉書以「第一面金牌！」為題，一一點名得獎的選手，強調要恭喜他們。

她說，選手奮戰到最後一刻，我們就吶喊到最後一分鐘，把獎牌留在主場，繼續為台灣隊加油！

(工商)