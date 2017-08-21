拿到第一面金牌 蔡英文：為台灣隊加油
世大運台灣代表團接連傳佳績，今天舉行的滑輪溜冰男子1萬公尺計點淘汰賽中，陳彥成、柯福軒包辦金牌及銀牌。蔡英文總統今天在臉書要大家繼續為台灣隊加油！
繼昨天林侃諭在跆拳道女子個人比賽項目奪得銀牌、陳建銓在男子個人項目得到銅牌、高展宏在舉重男子62公斤級賽事拿下銅牌，今天陳彥成、柯福軒又包辦滑輪溜冰金牌及銀牌。
蔡英文今天在臉書以「第一面金牌！」為題，一一點名得獎的選手，強調要恭喜他們。
她說，選手奮戰到最後一刻，我們就吶喊到最後一分鐘，把獎牌留在主場，繼續為台灣隊加油！
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。