中捷電聯車主線測試成功，朝2020通車

台中捷運綠線電聯車21日首次上捷運主線，實車測試成功，拚2020年通車。（盧金足攝）

中捷電聯車測試，由北屯機廠主維修廠鳴笛出發，進入捷運綠線主線，並至G5站後同軌折返，來回試行約6公里。（盧金足翻攝）

台中捷運綠線電聯車今天（21日）首次上捷運主線，實車測試成功，目前捷運綠線工程進度已達71.38％，朝2020年通車目標邁進。

交通局長王義川表示，電聯車測試，由北屯機廠主維修廠鳴笛出發，進入捷運綠線主線，並至G5站後同軌折返，來回試行約6公里。

測試區間經過爬坡段、松竹路轉北屯路與北屯路轉文心路2處轉彎段，及高架平面段，測試列車性能、爬坡能力外，並可檢視軌道工程的配合度，為後續電聯車上主線動態跑車奠定基礎。

王義川強調，測試相當成功，除為明年捷運綠線試運轉暖身外，更象徵捷運工程邁向下一個里程碑。

目前捷運已完成G0至G9站主線布纜工程，電聯車所需的第三軌電力，已在7月正式完成送電，交通局在上主線測試前，與施工單位做好安全監測機制，確保電聯車於主線行駛時不會碰撞設施。

交通局指山，捷運綠線共18列電聯車，截至7月底，已有5台列車運抵北屯機廠，在日本原廠製造的7台列車，預定在年底完成組裝，運抵來台。

「中捷電聯車車廂連通無人駕駛系統，2節車廂最大運量可達536人！」王義川說，電聯車車頭採新穎流線設計，中捷工程進度71.38％，已完成G0至G9站送電作業，行控中心加緊施工，預計明年完成機電全系統整合測試後，移交捷運公司進行試運轉。

(中時)