陣前換將仍展絕佳默契 跆拳混雙暫第三晉級

跆拳品勢混雙李晟綱、蘇佳恩組隊1個多月即展現絕佳默契順利晉級。(蔡依珍攝)

跆拳品勢混雙李晟綱、蘇佳恩組隊1個多月即展現絕佳默契順利晉級。(蔡依珍攝)

跆拳品勢混雙李晟綱、蘇佳恩組隊1個多月即展現絕佳默契順利晉級。(蔡依珍攝)

原被視為世大運奪金大熱門的金童玉女跆拳品勢混雙李晟綱、廖文暄，因7月初廖骨折臨時換將，誓言為女友圓金牌夢的李晟綱改與蘇佳恩上陣，在19隊（其中1隊未出賽棄權）中最後一個出賽，拿下8.00、7.96、平均7.983分，僅次韓國8.10和伊朗8.00，排名第三晉級。

李晟綱也和順利晉級的女團之一李映萱是姐弟檔，與女團另2位姐妹花陳湘婷、陳以瑄，姐妹、姐弟檔都挺進緊接著登場的決賽。

(中時)