世大運》阿非當伏兵 中華女排輕取法國
中華女排教練林明輝21日刻意把主攻手兼隊長「阿非」陳菀婷改從替補出發，果然達成「奇兵」效果，中華隊擺脫開局的短暫低潮，最後以25比23、25比17、25比18直落三輕取法國，拿下台北世大運女排預賽首勝。
其實中華隊一開賽，讓擠滿台大綜合體育館的地主球迷嚇出一身冷汗，在少了陳婉婷壓陣下，開賽就處落後劣勢，幸好陳菀婷在中華隊11比17的落後局面時替補上場，隨即幫助中華隊追上，甚至超前，最後有驚無險拿下首局。
找回應有節奏與氣勢的中華隊，第2局趁勝追擊，一路取得領先優勢，但在法國追到16比21的緊張局面時，陳菀婷再次被換上場，且馬上扣殺取分，幫助中華隊重新穩住領先局面，更順利拿下第2局。
來到第3局，中華隊換成吳韋華、蕭湘凌、陳怡如等人發威，再次取得領先優勢，眼見整個局面提前控制，林明輝直到中華隊23比16大幅領先之際，才把陳菀婷換上迎接勝利，中華隊接下來預賽第2戰於22日下午3點出戰捷克。
(中時電子報)
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