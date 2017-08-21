最壞身教! 小孩不能看保護級電影 父怒砸售票員

曾姓男子（中）因兒子不能看保護級電影，竟隨手櫃臺上拿起找錢的鐵盤怒砸女售票員。（馬瑞君翻攝）

39歲曾姓男子，興沖沖的要帶未滿6歲兒子到東區影城看電影《妖怪手錶》，因該片屬保護級，女售票拒賣票，曾男竟爆走拿起櫃臺上的收銀鐵牌砸向對方，還振振有詞：「是一個維護孩子權益的爸爸，該有的舉動」。但警方卻認為他的舉止是「最壞示範」，依傷害罪嫌函送台中地檢署偵辦。

曾男於19日上午11時許，想利用週末休假日帶兒子去看卡通動畫片電影《妖怪手錶》，父子倆到了影城後，沒想到女售票員潑了他們一頭冷水，告知該片是是保護級，未滿6歲兒童不能觀看。

但曾男不死心，還一再辯駁兒子是晚報戶口，實際年齡已滿6足歲，要求售票人員賣票，讓他們入場。雙方僵持不下，曾男先是目不轉睛的一直盯著女售票員不願離去，見對方不理會，曾男竟爆走，順手就抓起櫃臺上的收銀鐵盤往女售票員砸過去，一吐怒氣後才帶著兒子離去。

女售票員被突然砸來的鐵盤嚇到，小指挫傷瘀青，影城主管認為不應該姑息，認為消費者不應抱怨電影分級制度，而將怒氣出在售票員身上而報警。

東區分駐所員警柏忠憲趕至後，調閱影城周遭監視器，不到3小時鎖定曾姓男子，通知其到派出所說明。

曾男到案後，態度轉趨軟化，坦承自己做錯了，卻辯稱擲收銀鐵盤不是針對售票人員，他的動作是：「一個維護孩子權益的爸爸，為所當為的舉動」。

警方勸曾男，他可能認為這麼做是父愛的表現，但在孩子面前這麼做，卻是做錯誤的身教

，而且還觸法。詢後依傷害罪嫌函送法辦。

(中時)