不只美食行程！大稻埕4家必逛小店 推薦外國朋友不漏氣

有感於每次國外友人來訪都只安排美食行程，D&L也期許自己的作品能成為觀光客對台灣的美好記憶的一部份。(圖/Pinkoi 設計誌提供)

如果有外國朋友計劃漫遊台北，除了美食行程之外，大家還會推薦他們去哪些地方？大稻埕無論興衰，永遠是台北人心頭的一塊肉；它獨具的時代意義，孕育這個城市今日的性格與風采，現在似乎更成為一門顯學。《Pinkoi設計誌》就介紹4家大稻埕必逛小店，無論是想來場城市探索，還是推薦外國朋友都不怕漏氣，保證逛得收穫滿滿、意猶未盡。

A Design&Life Project店面雖不在最熱鬧的大街上，卻也有種靜待有心人來探訪、挖掘的泰然自若。(圖/Pinkoi 設計誌提供)

D&L創辦人Small和Shibo主張商品的實用及與生活風格的結合，超高單價、講究精緻包裝的設計品往往教人捨不得使用、是一種浪費。(圖/Pinkoi 設計誌提供)

1、A Design&Life Project

一對從小學便結識的青梅竹馬——曾擔任生活家用品採購經理的Small與曾在包氏國際做設計的 Shibo——在結束一段旅美生涯後，決定在台灣合開一家平面設計公司；一邊還順應彼此的興趣推出了線上雜誌Design&Life，與全世界分享他們在這兩個領域的好品味與視野。

設計公司一經營就是十來年，幫了無數的業主做過品牌形象。直到三、四年前，這對夫妻突然驚覺也該是時候替自己打造品牌了；因緣際會下在泰順街開了店，店名也理所當然地與他們的線上雜誌呼應，取作A Design&Life Project。（以下簡稱 D&L）

由於兩人都很迷老式的美國風，所以作品經常從美國舊時代的生活雜貨中取材、再混入一些自己的創意元素。嚮往美式的粗獷隨性，他們主張商品的實用及與生活風格的結合。「超高單價，講究精緻包裝的設計品往往教人捨不得使用、最後束之高閣。這對D&L而言是一種浪費。」Small說。

很快地，泰順街的小店面便不敷使用。兩人於2016年找到了這個位於大稻埕的新據點。雖不在最熱鬧的大街上，卻也有種靜待有心人來探訪、挖掘的泰然自若。

擁抱老建築的歷史感與美好，D&L保留了斑駁、龜裂的牆面。讓自家產品與綠色植物在空間裡自在、有機地堆疊，搭配上洋溢著工業風的鷹架陳列櫃，融匯出一股不落俗套又難以模仿的瀟灑況味。

「地衣」象徵著生命的起源；「荒物」則來自日文漢字，代表粗糙原始、未經琢磨的器具、民常用品。(圖/Pinkoi 設計誌提供)

2、地衣荒物／Earthing Way

熱衷於老物與工藝品的欣翰，因為在OMAKE的工作經驗而有許多與外國友人一同旅行的機會。當被問起具有「台灣印象」的伴手禮除鳳梨酥、太陽餅，或是被過度「文創商品化」的產物之外還有什麼選擇時，他發現自己竟然一時回答不上來。

文化其實就是「日常」，它隱身在庶民生活的小細節當中。那些令日本旅人們著迷的熱炒店啤酒杯（在日本，啤酒杯的尺寸比台灣大上許多）、或是用透明塑膠袋與紅色尼龍繩包裝熱湯的明快手法，這些因文化差異所造成的美感，才是某些外國人、觀光客真正想要珍藏的回憶啊。

地衣荒物透過選品，提供身邊那些不諳行銷、包裝的職人朋友、創作者們一個展現作品的舞台，也給全世界一個重新認識台灣的機會。(圖/Pinkoi 設計誌提供)

地衣荒物的精神就是「守護土地」與「返璞歸真」，販售著因為時間推移而變得更美麗、更有味道的東西。(圖/Pinkoi 設計誌提供)

有鑑於此，欣翰招攬好友木蘭與阿龐一起創立了「地衣荒物」。透過選品，提供身邊那些不諳行銷、包裝的職人朋友、創作者們一個展現作品的舞台，也給全世界一個重新認識台灣的機會。

「地衣」就是枯木或石頭表面那種類似青苔的東西。它是生態學上空氣的指標、是生命在開疆闢土時第一個長出的植物，象徵著生命的起源；「荒物」則來自日文漢字，代表粗糙原始、未經琢磨的器具、民常用品。

地衣荒物的精神就是「守護土地」與「返璞歸真」。在這裡販售的都是那種會因為時間推移而變得更美麗、更有味道的東西，它們都負載著台灣這片土地的記憶。

「『岩筆』模」取名源自台語中的「鉛筆」諧音。(圖/Pinkoi 設計誌)

3、岩筆模／MBmore

在「岩筆模」誕生之前，版畫在台灣的藝廊間並不常見。每年都有許多傑出的版畫人才產生，卻經常因為沒有舞台而紛紛走向教職一途。版畫本科系的夫妻檔鈺婷與仁信目睹了這個現象覺得可惜，正好當代藝術館於2011年成立了「文創聚落」，他們便開始了岩筆模的店面；中間曾轉戰赤峰街，直到 2016 年才喬遷到大稻埕，落地生根。

全世界的版畫創作者都約定俗成地以鉛筆來落款，作為一開始創作時打草稿的工具、最後又被拿來簽名，「岩筆」象徵了藝術創作的生命歷程；因為日星鑄字行的張老闆曾說「岩」又與台語中的「緣」同音，因此，岩筆模的命名可說是具有相當多重的含義：希望能透過這個小空間，與世上的版畫愛好者們「結緣」。

岩筆模的命名可說是具有相當多重的含義，亦希望能透過這個小空間，與世上的版畫愛好者們「結緣」。(圖/Pinkoi 設計誌提供)

「岩筆模」提供傑出的版畫人才發揮舞台，定期舉辦不同主題的展覽。(圖/Pinkoi 設計誌提供)

說到版畫，大家心中可能已有一些刻板印象。人們認定的版畫可能是雕刻木頭、然後印在紙上，像是年畫之類的東西。但是當代的版畫創作其實經常融合其他的美術技法與媒材，進而展現許多不同的風格（其實光是版畫本身就有凹版、凸版、孔版與平版四種效果）。在岩筆模，你可以一次欣賞到版畫的各種美感與可能。

近幾年，越來越多人會贈送畫作做為朋友搬家或是生日的禮物，而版畫相對於其他類型的藝術品來說，售價是比較平易近人的。千元以下，就能買到一幅出自藝術家之手、獨一無二的真跡，是很容易入手的投資！

來大稻埕的遊客，通常步調都會比較慢。因為需要特別造訪，所以多半會願意花時間細細瀏覽、品味，靜下心來玩。因此岩筆模也提供版畫的手作坊，即使是未曾受過版畫訓練的人，也都能在這裡找到最適合的課程，透過用雙手創作中獲得樂趣與療癒。

大稻埕曾是台灣最大進口布料批發地，而步野則創造出以織品碰撞其他領域，尋找各種意想不到的新鮮體驗。(圖/Pinkoi 設計誌提供)

4、步野／Wild Fabric

座落在大稻埕這個「布業」的發源地，步野是一個主打天然材質（天然的棉、麻素材為主）的年輕布品品牌；期待以織品去碰撞其他領域，並尋找各種意想不到的新鮮體驗。

步野主理人Gajiao(左)的父母從年輕時期就各自在大稻埕打拼、開裁縫店，對於從小就在布堆長大的他來說，布料是一種自小相伴的熟悉回憶。(圖/Pinkoi 設計誌提供)

步野主理人Gajiao的設計師女友Fatface也以布料元素創作珠寶。(圖/Pinkoi 設計誌)

深深著迷於天然布料所呈現的有機紋理及質樸，步野致力將布品的魅力推廣給眾人；在快速時尚之外，重新看見原始布品的美好及溫度。

「父母從年輕時期就各自在大稻埕打拼、開裁縫店。對於從小就在布堆長大的我來說，布料是回憶、是一種自小相伴的熟悉體驗。」步野的主理人Gajiao說。直至現在，選擇在此開一間布店，就好像翻看過往的舊照，一點一滴地追朔過往的時光。體驗跨界、新鮮事物的同時，一邊守住傳統布業文化，「就某種程度來說，對於我算是一種情感上的依歸。」

步野的空間採用了較多的自然元素，簡樸的陳列是風格，也希望將主角的位置還給布品；在節奏快速的都市生活中，步野打造了一個能讓人靜下心來的舒適環境。以布品為載體，打破框架並嘗試新的設計與結合。自我挑戰的同時，也期待能創造更多關於布品的想像空間。

※本圖/文由Pinkoi設計誌授權刊載，並同意中時電子報編寫導讀與修訂標題※

(中時電子報)