世大運排球 中華女排力克法國奪首勝

2017世大運排球賽程於昨日開打，中華男排與法國打得激烈，可惜吞敗。今日中華女排首戰也對上法國，台大綜合體育館幾近滿場觀眾，為地主中華台北女排加油。中華女排也不負眾望，以25:23、25:17、25:18連贏三局，拿下首勝。

中華女排本屆預賽和哥倫比亞、捷克、法國同A組，其中捷克和法國上屆沒有參賽，哥倫比亞則奪第8名，相比上屆籤運好很多，再加上地主優勢，有望闖進8強並為台灣留下獎牌。

(中時)