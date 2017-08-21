豐原媽照顧弱勢童 連續資助8年課輔費
我們都是媽祖婆照顧長大的！豐原慈濟宮每年捐助25萬元經費給台中社區文化協進會，協助弱勢學童課後輔導及生活照顧，今日下午80位中、小學生前往慈濟宮向「葫蘆墩媽」上香行感恩禮，廟方人員並導覽宮廟沿革，還招待學童看電影，度過充實愉快的暑假。
「今學子以感恩之心，當更努力用功讀書…」學生們恭讀感恩文疏，謝謝媽祖娘娘，協會代表則行上香行三獻禮，以叩謝神恩。「我也是被媽祖照顧長大的！」公關組長黃國益說，他小時候常領到媽祖廟發的100元獎學金，因深受鼓勵，念書都不敢偷懶，長大之後上班賺錢，每年都回捐6千元香油錢。
「等一下看完電影，再送各位200元超商購物金，請大家到7-11豐東門市，喜歡什麼自己挑，額度超過也沒關係啦！」有電影看還加碼送購物金，學童開心歡呼。黃國益私下說，其實這些孩子都不會隨便亂買，他們都挑米、蛋、麵條、罐頭類的食物，猜想應該是家裡有缺。
廟方人員帶領學生參觀慈濟宮各殿神明，讓小朋友體驗宗教之旅，隨後前往豐原戲院觀賞皮克斯動畫電影《Cars3：閃電再起》，有人進場前看到《安娜貝爾》3D宣傳道具，紛好奇靠上前想打開上鎖的櫃子，一旁同伴提醒「不要亂開，很恐怖！」帶隊老師則機會教育，提醒孩子「那是輔導級的，未滿15歲不能看喔！」
剛考上興大附中的王振崎偶爾會跟同學去看電影，第一次和這麼多人看動畫片，他說，感覺很歡樂、很熱鬧，要是看恐怖片會更刺激！即將升高三的許敏榮說，這是他第3次看電影，之前是家扶、協會帶他來，這麼多人一起進電影院，很期待也很開心。
(中時)
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