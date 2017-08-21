竹塹中元城隍祭２１日晚開虎門暑期最後活動相繼登場
陳育賢／竹市報導
新竹市政府在暑假期間為親子、學生設計規畫了多項系列活動，為的就是要讓青少年過個健康陽光的假期，而暑期尾聲，市府再推出風箏節活動，加上與都城隍廟配合辦理竹塹中元城隍祭，21日晚間在開虎門後，暑期最後1個系列活動正式展開。
市長林智堅表示，1年1度的竹塹中元城隍祭已傳承百年，他特別對獨特的「夯枷」有深刻印象，不但是每年城隍祭的重頭戲，更吸引越來越多年輕人參與，進一步了解宗教文化的意義，他也邀請全國民眾用最吸睛的神鬼裝扮，於9月3日北大公園參加「古早廟會野餐趴」。
城隍廟總幹事鄭耕亞指出，中元祭典每年都由「開虎門」儀式展開，即農曆七月初一日鬼月開始當天清晨，廟門開時會把虎門打開。
他說，新竹都城隍廟的三川殿虎門，平時都是深鎖緊閉，因為城隍廟就像是古代的衙門，後面是監牢關了不少鬼魂，把虎門關起來，這些鬼魂就不會隨便亂跑。
而2017竹塹中元城隍祭，在今天晚間的「虎門開」後將正式登場，市府也廣邀民眾今晚前來共襄盛舉，後續將有8月22日的「揪團夯枷，消災解厄」、9月3日下午的「古早廟會野餐趴，藝陣匯演」及晚上的「查夜暗訪，祈福平安」、9月5日「城隍威巡，遶境賑孤」等多項精彩活動。
(中時)
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