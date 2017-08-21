蜀意我創文化創意體驗開營 川台學生熱絡交流

「蜀意我創」川台學生相見歡，各以巧思準備了具文化意義的小禮物作為見面禮。（李怡芸攝）

台灣學生林昭辰（右）準備了零食大禮包，展現台灣學子休閒零食文化。（李怡芸攝）

台灣學生在開營活動上，以服裝秀展現創意。（李怡芸攝）

西南交通大學張穎萍舞出一段《浣花吟》獲得一致好評。（李怡芸攝）

時際創意總經理呂庭華（左起）、四川省台辦主任周敏謙、四川省台辦副巡視員楊志學為「蜀意我創」川台學生文化創意體驗營寄予祝福和期待。（李怡芸攝）

2017夏季台灣學生的「蜀文化體驗活動月」啟動，來自台灣多所大學的10名學生，與四川在地的10名學生，21日起共同進行一連7天的「蜀意我創」川台學生文化創意體驗營，活動中將走訪武侯祠等三國時代文物遺址，學生們也將從四川獨特的竹編、蜀繡、川菜、陶器製作中，發揮創意，川台共同合作完成創意作品。

四川省台辦副巡視員楊志學主持活動啟動儀式時指出，此次活動設立了不少主題競賽活動，將進行評比並頒獎，希望參與的同學們能多想多看多思，對四川的文化資源進行創造和創新。台灣的時際創意傳媒總經理呂庭華表示，次次活動內容豐富，堪稱集3屆川台學生交流活動之大成，既能造訪世界文化遺產的樂山大佛、都江堰，亦可體驗百變的川菜文化，期許此次台灣來蜀的學生，既能準時交出各項文創體驗作業，也能透過這次機會在四川交到好朋友。

四川省台辦主任周敏謙以「擺龍門陣」，即聊天、「嘮嗑」的方式，向學生們介紹四川的歷史文化，他指出，今日的四川經濟總量持續站上西部各省第一位，作為文化、旅遊大省，自然與歷史文化資源都很豐富；古蜀國則得天獨厚，從地理結構看，山多河流多，成都平原在都江堰的灌蓋之下，成就了「天府之國」，除了水潤天府，四川亦是錦繡天府、舌尖上的天府以及開放的天府，作為中國最早走向世界的地方，周敏謙期許在一帶一路戰略下，台灣與四川青年可攜手衝出台灣、衝出中國，走向世界。

兩岸參與此次「蜀意我創」文化創意體驗營的學子，21日見面會上先自各交換了所準備的小禮物，四川傳媒學院的于喆銘準備了看似名稱不雅的「狗屎糖」，但他表示這是四川年輕人流行祝賀走「狗屎運」的意思。台灣實踐大學林昭辰則是準備了乖乖、科學麵等零食，並製作成「零食大禮包」，十分吸睛。

川台學生在開營活動中也各自準備了表演節目，台灣實踐大學的林昭辰以自幼習練的花式扯鈴，展現台灣青年融合傳統與流行的巧思；四川西南交通大學的張穎萍也舞出一段《浣花吟》迎賓。台灣樹德科技大學的張皓雲以自己服裝設計系的專業，與台灣與會學生共同上演一場服裝秀，而四川學生則以一曲《小幸運》，贏得台上台下學生大合唱，氣氛熱絡地為此體驗營揭開序幕。

(旺報)