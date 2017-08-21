完成退役航班 長榮747-400客機正式走入歷史

長榮航空波音747-400客機編號B-16411在21日執行完從香港到台北BR892航班最後一趟飛行任務後，正式退出客機行列。（陳麒全攝）

飛機抵達桃園機場後，也安排灑水儀式向退役班機致意。（陳麒全攝）

飛機抵達桃園機場後，也安排灑水儀式向退役班機致意。（陳麒全攝）

長榮特別製作精美的退役航班「搭乘證書」，贈送給該班機的旅客，共同見證這歷史的一刻。（陳麒全攝）

長榮特別製作精美的退役航班「搭乘證書」，贈送給該班機的旅客，共同見證這歷史的一刻。（陳麒全攝）

長榮特別製作精美的退役航班「搭乘證書」，贈送給該班機的旅客，共同見證這歷史的一刻。（陳麒全攝）

長榮航空董事長林寶水特別前往桃園機場慰勞最後一班BR892退役航班組員的辛勞，並向747-400型客機做最後的巡禮。（陳麒全攝）

長榮航空董事長林寶水特別前往桃園機場慰勞最後一班BR892退役航班組員的辛勞，並向747-400型客機做最後的巡禮。（陳麒全攝）

長榮航空波音747-400客機編號B-16411在21日執行完從香港到台北BR892航班最後一趟飛行任務後，正式退出客機行列，為波音747-400型客機在長達25年的風光歲月，畫下完美句點。長榮航空董事長林寶水特別前往桃園機場慰勞最後一班BR892退役航班組員的辛勞，並向747-400型客機做最後的巡禮。為了彰顯747-400客機在長榮航空史中的非凡貢獻，在8月24日於長榮航太第三棚廠舉辦退役儀式。

長榮航空為了紀念747-400退役航班，特別在香港赤臘角機場登機門設置拍照背板，讓搭乘此班機的300多名旅客可以合影留念，該航班的機上餐點也注入巧思，隨餐附贈「Farewell 747-400」牛軋糖紀念小物，飛機抵達桃園機場後，也安排灑水儀式向退役班機致意。另外，長榮特別製作精美的退役航班「搭乘證書」，贈送給該班機的旅客，共同見證這歷史的一刻。

(中時)