綠若包裹通過前瞻預算 藍將以假處分應對

國民黨立院黨團面對臨時會要處理前瞻預算三讀，備妥6000多案，不過綠營可能會採取「包裹表決」，國民黨團書記長林為洲表示，過去沒有預算案包裹表決的先例，完全違反《立法院議事規則》，如果民進黨利用人數優勢強度關山，國民黨將啟動釋憲，並先提出假處分應對。

(中時)