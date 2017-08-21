世大運》奪金秘訣 滑輪溜冰陳彥成降體脂、減重

中華隊小將陳彥成奪得滑輪溜冰男子10000公尺計分賽金牌。(蔡銘仁攝)

滑輪溜冰好手陳彥成，21日台北世大運1萬公尺項目為中華隊首開金庫，勇奪賽會第1金，幕後也有強大推手，自3月起透過國家運動訓練中心接受營養控制，體脂肪從16.6%降至11.5%，身體素質提升讓陳彥成在長距離項目能奮戰到最後。

滑輪溜冰中華小將陳彥成、柯福軒，兩人在1萬公尺計分賽「金包銀」，力克各國好手，陳彥成以20分鍍金，柯福軒13分摘銀。國訓中心專業營養團隊也在背後助力。陳彥成3躍起接受營養控制後，體重在一個月後自65.2公斤降至62、63公斤，體脂肪也從16.6%降至11.5%(體脂肪重從10.8kg降至7.2kg)。

國訓中心運動科學處營養研究人員潘奕廷表示，陳彥成原本很喜歡吃水果，吃的東西有70%都是水果，不太吃飯，肉量也不多。

為了備戰世大運，國訓中心建議陳彥成調整食物比例，提升澱粉的比例到50%，加上20%的水果，讓碳水化合物的比例達到70%，搭配蛋白質15%、脂肪15%，減少體脂肪的形成。潘奕廷表示，由於陳彥成主攻長距離項目，國訓中心也提供含BCAA的乳清蛋白粉及肌酸，強化選手的肌肉表現，減輕多餘的負重。

(中時電子報)