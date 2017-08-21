美韓軍演首日 平壤民眾：絕不會屈服

日本共同社報導，美韓兩軍21日上午啟動「乙支自由衛士」聯合指揮所演習，北韓首都平壤並未出現大規模反美集會等預告，人們如常上班。但另一方面，也有市民等表示「應該馬上停止演習」、「若是（美韓）把手伸過來，我們不會保持沉默」。

據報導，在平壤站前，廣播宣傳車播放著反美廣播等，上班的人們行色匆匆。公務員金正勳（58歲）強調稱：「（演習是）自取滅亡的魯莽之舉。我們絕對不會向美國屈服。」

市中心的地鐵站也和往常的星期一一樣，擠滿了上班的人。在站前接受採訪的主婦全英蘭（41歲）指出「這是戰爭演習」，並表示「雖然我們不希望發生戰爭，但我們已經做好一旦發生，將與美國對抗戰鬥的萬全準備。」

支持北韓政府發表聲明譴責聯合國安理會制裁決議的集會，依然在北韓各地持續進行。在平壤市內，還可以看到有小學生們舉著寫有「導彈盟主國」字樣的標語牌列隊前進，譴責制裁決議。

(中時)