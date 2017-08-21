台中市長林佳龍接受青年代表質詢 砲聲隆隆、見招解招

台中市第二屆青年事務審議委員會21日開議，63席青年代表與市長林佳龍合影留下歷史一刻！（陳世宗攝）

青年代表陳顗勻針對市府投資台灣港務公司失利，向市長林佳龍提出質詢。（陳世宗攝）

台中市長林佳龍逐一答詢，強調投資港務公司是錯誤的投資；薪資調漲勞動部決定市府就應落實！（陳世宗攝）

台中市第二屆青年事務審議委員會21日開議，市長林佳龍除施政報告外，接受青年代表的質詢，針對市府投資台中港務公司胎死腹中、前朝的市地重畫、台中市薪資6都最低等，市長林佳龍逐一答詢；強調投資港務公司是錯誤的投資，薪資調漲勞動部決定市府就應落實！

林佳龍指出，台中市正一步步邁向宜居城市，這條道路需要青年與市府共同攜手前進，特別是即將到來的2018台中世界花卉博覽會，更是台中難得一見的國際盛事，邀請青年一同參與打造屬於你我城市光榮感！

青年代表陳顗勻說，「三井OUTLET PARK 台中港」21日舉行動土，市長親自參加並強調，這是台中港開港40年來第1件重大外資；當初市府規畫投資台灣港務公司2500萬元，信誓旦旦說一定會賺錢，如今是胎死腹中？還是無疾而終？為何不繼續推動？

林佳龍指出，台灣港務公司台中分公司在轉型中，原要投資2500萬元，因民間不看好就取銷，加上有與民爭利爭議；投資物流是不成功的案子，但投資三井是成功的案子。未來還有離岸風電、高美溼地旅遊及配合綠能等，加速促進海線的繁榮。

賴彥成、施建廷、羅廷瑋、劉厚承、曾玟學等代表，提出轉型正義，代表提出來的議案，各局處在討論時是否可列席？打火弟兄宿舍的冷氣機老舊，葫蘆墩掀蓋？三大副都心山線的定位在那裡？中市6都基本薪資最低！勞動部將時薪調高到140元，台中是否可得到保證！

林佳龍表示，中市是開放政府青年審議會是青年開放學習！他提出的大台中123政策！將豐原當成山城的進口？未來配合舊山線鐵道觀光，豐原都市計畫會再檢討；根據人力銀行調查台中薪資居全國中間，中央會再檢視一例一休，薪資調漲市府會加強落實。

(中時)