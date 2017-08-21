台中市長林佳龍接受青年代表質詢 砲聲隆隆、見招解招
台中市第二屆青年事務審議委員會21日開議，市長林佳龍除施政報告外，接受青年代表的質詢，針對市府投資台中港務公司胎死腹中、前朝的市地重畫、台中市薪資6都最低等，市長林佳龍逐一答詢；強調投資港務公司是錯誤的投資，薪資調漲勞動部決定市府就應落實！
林佳龍指出，台中市正一步步邁向宜居城市，這條道路需要青年與市府共同攜手前進，特別是即將到來的2018台中世界花卉博覽會，更是台中難得一見的國際盛事，邀請青年一同參與打造屬於你我城市光榮感！
青年代表陳顗勻說，「三井OUTLET PARK 台中港」21日舉行動土，市長親自參加並強調，這是台中港開港40年來第1件重大外資；當初市府規畫投資台灣港務公司2500萬元，信誓旦旦說一定會賺錢，如今是胎死腹中？還是無疾而終？為何不繼續推動？
林佳龍指出，台灣港務公司台中分公司在轉型中，原要投資2500萬元，因民間不看好就取銷，加上有與民爭利爭議；投資物流是不成功的案子，但投資三井是成功的案子。未來還有離岸風電、高美溼地旅遊及配合綠能等，加速促進海線的繁榮。
賴彥成、施建廷、羅廷瑋、劉厚承、曾玟學等代表，提出轉型正義，代表提出來的議案，各局處在討論時是否可列席？打火弟兄宿舍的冷氣機老舊，葫蘆墩掀蓋？三大副都心山線的定位在那裡？中市6都基本薪資最低！勞動部將時薪調高到140元，台中是否可得到保證！
林佳龍表示，中市是開放政府青年審議會是青年開放學習！他提出的大台中123政策！將豐原當成山城的進口？未來配合舊山線鐵道觀光，豐原都市計畫會再檢討；根據人力銀行調查台中薪資居全國中間，中央會再檢視一例一休，薪資調漲市府會加強落實。
(中時)
關鍵字：林佳龍
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。