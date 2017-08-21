遊日前未投保旅平險 泰女因急病欠下終身難償醫藥費

到日本旅遊的外國遊客日增，許多人因行前沒有投保旅遊平安保險，在旅途中突發疾病住院而付不出龐大的醫療費。

1名泰國女子在日本緊急開刀住院，需自費1800萬日圓（約新台幣504萬元）的醫療費，她擔心恐怕一生都還不完。

《朝日新聞》報導，1名在日商相關公司上班的28歲女子，今年1月與3名友人一起到日本賞雪，遊了富士山，還去新潟滑雪後，原定1月20日返國，沒想到20日當天從東京御徒町的飯店前往上野車站時跌倒。

當時到現場急救的消防隊員表示，她當時失去意識，只有嘴巴能動，她的朋友當場替她做了人工呼吸和心臟按摩，隨後被救護車送到東京醫科齒科大學附屬醫院接受治療。

主治醫師指出，她當時血管阻塞，血液無法完全送到各器官，心臟肌肉幾乎快壞死，病情危急，還併發缺血性心力衰竭和心律不整等症狀。醫師當時用人工心肺裝置維持著她的生命，一邊做冠狀動脈搭橋手術等，經約10天、5次的手術和治療後，她終於在今年2月恢復意識。

這名泰國女子雖然大難不死，但因她未加入旅遊平安保險，使得她的家人為1800萬日圓的醫療費苦惱。後來她的朋友在泰國國內募款，獲得超過500名善心人士的響應，但僅僅募得約150萬日圓。泰國駐日大使館也先代墊了約800萬日圓，距離還清醫療費還遙遙無期。

日本觀光局表示，2016年訪日客約為2011年的4倍，達2400萬人。根據2013年的調查，訪日客當中有4%的人在旅行中受傷或生病，約4成的人進了醫院。

然而有3成的外國遊客來日本前並未加入旅遊平安保險，尤其是開發中國家的旅客為了節省旅費，通常都不加入保險。泰國駐日大使館表示，到日本觀光的泰國遊客只有1成左右加入旅遊平安保險。

因沒有保險，在日本接受治療而付不出醫療費的案例層出不窮，還有人付不出來乾脆一走了之，失去聯絡，讓醫療機構很頭痛。光大阪府去年5至7月就有20家醫院收不到外國旅客的醫療費，總額逾1500萬日圓。

(中時)