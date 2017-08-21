醉漢送急診 毆打醫師護理師加重起訴

47歲男子柯松林，今年4月9日醉酒路倒，被送到大甲李綜合醫院急診，女護理師依醫療流程按壓前胸做疼痛刺激時，柯男先是揮拳打傷對方，之後又打醫師，辱罵：「沒有醫德的垃圾醫生」、「你下班的話，我就去堵你」。台中地檢署偵結，依違反醫療法等起訴，請求加重量刑。

起訴書指出，柯男有在公共危險罪前科，今年4月9日深夜10時許，他醉酒倒臥路旁被送醫，急診室李姓女護理師依醫療程序檢查，按壓其胸口做疼痛刺激，柯男竟揮手打李女臉部，造成其右臉挫傷紅腫；等到林姓醫師前往查看時，又揮拳造成其下巴挫傷。

柯男打人後，又因一時找不到行動電話，又辱罵在旁的李姓醫師：「最好不要讓我遇到，你下班的話，我就去堵你」、「你是沒有醫德的垃圾醫師」。

院方報警後，柯男矢口否認打人和辱罵醫師，還稱：「揮拳是自然反應。」檢方偵結，依違反醫療法等罪起訴，並請求加重量刑。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時)