加拿大金髮舉重正妹 拿下第9

布法特亮麗外型吸引台灣網友目光。（擷自instagram annmax_b）

布法特亮麗外型吸引台灣網友目光。（擷自instagram annmax_b）

世大運舉重女子53公斤A級21日下午2點在淡江大學紹謨體育館登場，有望為台奪金的許淑靜因傷忍痛棄賽，現場仍湧進400觀眾為選手加油，其中最吸睛的就是加拿大正妹布法特（Ann-Maxime Bouffard）和里約奧運48公斤金牌泰國索皮塔（Sopita Tanasan）。

布法特綁著俐落馬尾上場，最後以抓舉70公斤、挺舉89公斤、總和159公斤，名列第9。

外界認為布法特（Ann-Maxime Bouffard）拿獎機會不高，但她在社群媒體張貼的多張亮眼自拍、出遊照，意外吸引網友揪團進場觀賽，她日前也在比賽場地淡江體育館打卡表示「訓練進行得很順利，我迫不及待上場比賽！」

(中時)