加拿大金髮舉重正妹 拿下第9
世大運舉重女子53公斤A級21日下午2點在淡江大學紹謨體育館登場，有望為台奪金的許淑靜因傷忍痛棄賽，現場仍湧進400觀眾為選手加油，其中最吸睛的就是加拿大正妹布法特（Ann-Maxime Bouffard）和里約奧運48公斤金牌泰國索皮塔（Sopita Tanasan）。
布法特綁著俐落馬尾上場，最後以抓舉70公斤、挺舉89公斤、總和159公斤，名列第9。
外界認為布法特（Ann-Maxime Bouffard）拿獎機會不高，但她在社群媒體張貼的多張亮眼自拍、出遊照，意外吸引網友揪團進場觀賽，她日前也在比賽場地淡江體育館打卡表示「訓練進行得很順利，我迫不及待上場比賽！」
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。