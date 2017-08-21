大里工業區接連跳電 廠商心慌慌

「又要停電了嗎？」是台中市大里工業區許多廠商心中的問號。21日下午，工業區內數10家工廠突然出現接連跳電情況，還有工廠員工上PTT八卦版PO文，表示很擔心像815大停電的狀況再出現。

台電澄清，是工程不慎挖到線路才引發跳電。

(中時)