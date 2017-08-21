美301調查 中國商務部：將捍衛中方權益
針對美國18日宣布對中國啟動301調查，中國商務部今（21）日表達強烈不滿。商務部新聞發言人指出，美方無視世貿組織規則，依據國內法對中國發起貿易調查，是不負責任的，對中方的指責是不客觀的。中方將密切關注調查的進展，並將採取所有適當措施，堅決捍衛中方合法權益。
商務部稍早指出，美東時間8月18日，美國貿易代表依據「1974年貿易法」宣布對中國啟動301調查，無視世貿組織規則，依據國內法對中國發起貿易調查，是不負責任的，對中方的指責是不客觀的。中方對美方這種單邊主義、保護主義的做法表示強烈不滿。
商務部表示，中美兩國元首海湖莊園和漢堡成功會晤以來，中美雙方本著互利共贏的原則，在全面經濟對話方塊架下就雙邊經貿議題正進行順暢、建設性的溝通和磋商，已經取得實實在在的進步和成果。美方在此時對中國發起301調查，對外發出錯誤信號，必將遭到包括美國產業界在內的國際社會的堅決反對。中方認為，美方應與中方一起共同努力，扎實推進經濟合作一年計畫，爭取早日取得更大成果，使中美經貿關係在健康穩定的軌道上繼續前行。
商務部稱，我們敦促美方尊重事實，尊重雙方業界希望加強合作的強烈願望，尊重多邊貿易規則，審慎行事。中方將密切關注調查的進展，並將採取所有適當措施，堅決捍衛中方合法權益。
(工商)
關鍵字：商務部
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