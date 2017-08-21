新聞深喉嚨》警察忙顧總統車隊？「煙霧罐」輕鬆突破「反恐級」維安？

新聞深喉嚨》

世大運開幕，遭陳抗團體抗議中斷，導致各國選手一度被拒於會場之外，只有旗手進場尷尬場面。晚間7點多，陳抗團體由敦化北路西側穿越敦化北路，聚集在小巨蛋車輛出入口北側坡道，「南台灣抗暴聯盟」發言人顏才仁衝入管制區抗議，與萬華分局巡佐劉金詮發生拉扯衝突。警方公布當時畫面，就在反年改民眾顏才仁毆打員警時，煙霧罐從高處掉落地面，藍色煙霧瞬間四散，到底這煙霧罐哪來的？凶手是誰？軍公教聯盟黨主席李延禧稱「選手們從地下一樓上到一樓，覺得抗議很熱鬧，很多人在拍，所以延誤了入場時間」、「旁邊有警察圍著，無法接觸到選手」，是這樣嗎？到底是誰讓台灣在國際級盛會如此難堪？「反恐級」的維安，煙霧罐輕鬆突破？

19日世大運開幕18時32分總統車隊進入會場，19時各國選手開始依序進場，19時05分陳抗團體往小巨蛋南區入口聚集，19時09分不明人士朝人群丟兩枚煙霧罐，瞬間煙霧瀰漫，雖然選手通道並未被截斷，不過已走出部分的加拿大選手，因汽笛聲等紛亂不敢前進，世大運緊急應變中心最高指揮決定，讓已出來的加國選手全部回到小巨蛋，待在管制區內保持安全。直到19時19分，小巨蛋周邊增派500名警力，選手通道與抗議團體中，有3層的警力維安，工作人員也用水澆熄煙霧罐，約莫19時29分狀況穩定後，大會在19時39才再度讓選手走出小巨蛋，完成選手進場。現場維安只顧蔡總統，選手安全擺一邊？還好只是沒有殺傷力的煙霧罐，若是爆裂物，誰能負責？

最新消息，反年改團體21日上午開記者會否認是「自己人」，而負責偵辦的松山分局已從煙霧罐上採集指紋，鎖定特定人士，但警方現場蒐證的畫面，沒有拍攝該特定人士「丟擲」這顆煙霧罐的動作，因此還在補強證據中。這恐怕會令國人更加憤怒不安，過去一週，「815大跳電」，2分鐘斷氣到底是中油包商還是台電工程師「出包」，至今沒有真相；軍史館「鎮館之寶」就被偷，渾然不覺，讓嫌犯拿著刀到總統府砍憲兵。而號稱6800名軍警在世大運周邊維安，卻連一顆煙霧罐都無法阻擋，抓不到人，甚至連蒐證畫面都沒拍到，我們的國家，除了能源，軍警是否也正陷入一場系統性崩壞？

部分政治人物「帶風向」，讓反年改團體千夫所指，理由之一「丟台灣的臉」！問題是，綜觀全球，每逢大型賽會慶典，陳抗團體從來沒少過，德國G20，10萬人上街頭反工業化，全球化；里約奧運，警察抗議薪資，弱勢抗議政府貪腐浪費！街頭陳抗就是要吸引最大多數的注意，國際場合自然是最佳場合。諷刺的是，昔日杭州G20期間，中國大陸封網封城，被部分台灣「鄉民」嘲笑。別忘了，上個月巴拉圭總統來訪，蔡總統陪同訪問高雄，管制區拉到2公里外，拒馬滿街，輕軌停駛，就像女皇出巡，但世大運是台灣史上最大規模的國際賽會，維安如此「小家子氣」？

既然陳抗是必然的變數，主辦國，主辦單位自然該把變數考量進去！柯文哲上任之初，天馬行空說什麼台北101若是遭受飛彈攻擊也要有SOP，也要兵推，「鄉民」大讚有「總統格局」；要求人家遠雄要模擬巨蛋園區內五棟大樓同時起火，14萬人同時要逃生，做不到就是不顧公安。結果自己主辦世大運，反恐演練邀請蔡總統出席，焦點全放在台語傷患搞笑。如今出包，柯文哲一句「王八蛋」，儼然只是跟著鄉民一起看熱鬧的，還說什麼「準備好了反恐，不是反陳抗」。柯文哲應該慶幸，反年改陳抗丟出的是煙霧罐，如果來犯的真的是IS，丟出的是手榴彈，還由得你「幹話」噴滿天嗎？

林全今天立院專案報告815供氣中斷導致停電事件，送達立法院書面報告中，林全向全體國民致歉「單一突發事件不會影響政府推動能源轉型的決心」，但15日全台大跳電時，林全曾說「跳電事件不應是單純單一事件」才過幾天就自打嘴？815大跳電後，好幾天都發生零星小規模區域跳電，怎麼回事？我們的電力政策只能繼續走鋼索嗎？

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(中時電子報)