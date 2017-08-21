交往僅一個月宣布閃電再婚 前偶像帶兩娃嫁給「他」！
女子團體「Jewelry」活躍於演藝圈長達15年，然過程中經歷多次團員更替，其元祖成員之一的李智賢於2013年結婚，婚後生下一雙子女，然這段婚姻僅撐3年就破局，她放棄分割財產而選擇爭取了孩子的撫養權，去年離婚後成了單親媽媽，沒想到前一段婚姻結束不到一年，李智賢不但有新對象，更驚曝下個月將閃婚，神進度讓網友、粉絲大傻眼！
韓媒《體育朝鮮》報導，李智賢上週跟記者坦言遇到好對象，男方跟孩子們處得很好，讓她有了組成新家庭的念頭，透露兩人於8月10日交往，已決定將在下個月底舉辦非公開儀式，僅邀至親摯友參加，據悉，李智賢的再婚對象是名圈外人，職業是眼科醫生，為人正直可靠，因此贏得女神芳心。
此消息一出引發熱議，一來李智賢離婚才一年，身旁又帶著兩個孩子，雖說新對象跟小孩處得來，但畢竟才交往一個月而已，網友驚嘆她速度飛快，疑惑她為何這麼急著結婚，「為了小孩應該慎重一點」，但無論怎樣，仍希望她這次再婚，會是個明智而幸福的決定。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。