交往僅一個月宣布閃電再婚 前偶像帶兩娃嫁給「他」！

李智賢離婚僅一年，帶一雙子女邂逅交往新對象僅一個月，驚喜宣布下個月閃婚。(取材自李智賢IG)

女子團體「Jewelry」活躍於演藝圈長達15年，然過程中經歷多次團員更替，其元祖成員之一的李智賢於2013年結婚，婚後生下一雙子女，然這段婚姻僅撐3年就破局，她放棄分割財產而選擇爭取了孩子的撫養權，去年離婚後成了單親媽媽，沒想到前一段婚姻結束不到一年，李智賢不但有新對象，更驚曝下個月將閃婚，神進度讓網友、粉絲大傻眼！

韓媒《體育朝鮮》報導，李智賢上週跟記者坦言遇到好對象，男方跟孩子們處得很好，讓她有了組成新家庭的念頭，透露兩人於8月10日交往，已決定將在下個月底舉辦非公開儀式，僅邀至親摯友參加，據悉，李智賢的再婚對象是名圈外人，職業是眼科醫生，為人正直可靠，因此贏得女神芳心。

此消息一出引發熱議，一來李智賢離婚才一年，身旁又帶著兩個孩子，雖說新對象跟小孩處得來，但畢竟才交往一個月而已，網友驚嘆她速度飛快，疑惑她為何這麼急著結婚，「為了小孩應該慎重一點」，但無論怎樣，仍希望她這次再婚，會是個明智而幸福的決定。

(中時電子報)