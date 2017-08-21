早產兒開放動脈導管 新型手術傷害小

中國醫藥大學兒童醫院特別準備蛋糕，幫出生滿月的許姓男嬰慶祝。(林欣儀攝)

台中市1個月大許姓男嬰，出生時因「開放性動脈導管」，出現呼吸喘、肝臟腫大等症狀，避免引發心臟衰竭，醫療團隊緊急為他施行心導管手術、封閉動脈導管，男嬰目前成長正常，中國醫大兒童醫院特別準備蛋糕幫他慶祝。

一手抱著兒子、一手開心切下蛋糕，許母表示，因為羊水提早破水，在36周時產下兒子，出生時小孩體重僅2080公克，且醫院發現他心臟有雜音與呼吸喘急、肝臟腫大情況，經藥物治療無效，甚至出現低血糖、低血鈣與抽搐情況，緊急轉診。

中國醫藥大學兒童醫院院長、兒童心臟科主治醫師傅雲慶指出，動脈導管是銜接心臟主動脈與肺動脈間的導管，胎兒時期不可或缺，一般出生後就會封閉，若未封閉則可能因主動脈壓力太高，導致血液衝到肺部，嚴重者可能引發心臟衰竭。

傅雲慶表示，約有高達3成的早產兒患有「開放性動脈導管」，通常此類患者可先採取藥物治療，若效果不好，則必須施行傳統心臟手術，近3年來，他以心導管手術、從鼠蹊部置放導管進入心臟，成功率百分百，也降低對患者的傷害。

(中時)