未能晉級決賽 世大運柔道張巍逞自責
2017台北世大運柔道賽進入第二天，女子63公斤級、70公斤級以及男子81公斤級、90公斤級登場，21日下午4點許預賽結束，中華台北隊的黃詩涵、商瑠羽、張巍逞及謝哲維都未能進入決賽。其中張巍逞上場5次，前3場連勝獲得全場喝采，但預賽第4場輸給捷克選手，敗部復活賽則輸給亞美尼亞選手，未能晉級。
2017台北世大運柔道賽在新竹縣體育館登場，張巍逞代表台灣出席男子柔道81公斤級比賽，他在賽前知名度不高，卻一路奮戰，前3場都以優異表現過關斬將，第3場對上愛沙尼亞籍選手Duran German，直接壓制對方在地取得「一勝」，全場歡聲雷動。不過張巍逞第4場對上捷克選手，在已取得2分的狀況下，遭對方「一勝」作結。
張巍逞賽後難過的說，當時他太想為國家奪牌，但用了錯誤的方式防守，給對方可趁之機，敗部復活賽也用盡全力，卻也未能取勝。張巍逞說「對不起來為我打氣加油的大家，特別是特地來看我比賽的家人」，張巍逞的家人到新竹為他加油，7名家人喝采聲勝過全場掌聲，還有台東卑南國小包車，從台東到新竹看比賽，讓他感動又自責。
中華台北柔道隊總教練吳嘉倫則認為張巍逞這是「表現最好的一次」，張巍逞過去不曾在同場賽事出場2次以上，卻在世大運比賽中出賽5場，吳嘉倫說，有點可惜未能一路取勝，不過只要有共同目標，未來可期。張巍逞賽前2周左腳扭傷，腳上還綁著繃帶上陣，但他說，「只要在場上就感受不到痛」，未把落敗原因歸咎於腳傷。
張巍逞今年23歲，自國小五年級開始練柔道，親友說，張巍逞的父親過去也是柔道選手，也有親友在國小擔任柔道教練，和柔道相當有緣。張巍逞父子賽後相擁，張父為兒子的難過而難過，輕輕擦了眼角，但也表示滿意兒子的場上的表現。
(中時)
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