「翻版王祖賢」倒栽蔥落水 下身失守糗走光

張秀文有「翻版王祖賢」封號。（圖／翻攝自張秀文IG）

張秀文落水時不慎走光。（圖／翻攝自東網）

29歲香港女星張秀文2010年奪得香港小姐亞軍而出道，因外型酷似「小倩」王祖賢，有「翻版王祖賢」的封號。昨（20日）她和胡定欣、陳山聰、姚子羚等一票演員上節目宣傳新戲《同盟》，一行人玩起水上活動，未料張秀文落水時，下半身不慎走光。

張秀文昨身穿白色T恤，還發揮巧思剪爛衣服下襬，露出一截小蠻腰，他們開始打水仗後，一票女演員立刻「濕身」，微微透出衣服內的比基尼，在比賽的激烈拉扯之下，張秀文最後「倒栽蔥」落水，但身穿熱褲的她，竟不小心走光還露毛！

而她事後接受《東網》訪問，表示自己很怕水，當時不知道走光，也是無意的，並打趣稱從今天要學古代女人穿七條褲子「打底」，日後會多加注意安全措施。

(中時電子報)