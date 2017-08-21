「翻版王祖賢」倒栽蔥落水 下身失守糗走光
29歲香港女星張秀文2010年奪得香港小姐亞軍而出道，因外型酷似「小倩」王祖賢，有「翻版王祖賢」的封號。昨（20日）她和胡定欣、陳山聰、姚子羚等一票演員上節目宣傳新戲《同盟》，一行人玩起水上活動，未料張秀文落水時，下半身不慎走光。
張秀文昨身穿白色T恤，還發揮巧思剪爛衣服下襬，露出一截小蠻腰，他們開始打水仗後，一票女演員立刻「濕身」，微微透出衣服內的比基尼，在比賽的激烈拉扯之下，張秀文最後「倒栽蔥」落水，但身穿熱褲的她，竟不小心走光還露毛！
而她事後接受《東網》訪問，表示自己很怕水，當時不知道走光，也是無意的，並打趣稱從今天要學古代女人穿七條褲子「打底」，日後會多加注意安全措施。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。