林志穎鍾漢良元斌同框舊照出土 鮮肉樣帥炸！
演藝圈中有不少高顏值男星，其中林志穎就是公認的不老男神，近日陸網就出土一張林志穎、鍾漢良以及韓國影星元斌同框照，回顧男神的昔日風采，三人鮮肉模樣、顏值超高，每個人更是都帥到不行！
在合照中，林志穎、鍾漢良以及元斌模樣稚嫩，林志穎濃眉大眼、模樣清秀，中間的元斌像是運動少年，鍾漢良則是五官深邃，十足帥氣王子模樣，三男神鮮肉時期各自擁有迷人風采，對比現今更顯凍齡，微博還以「林志穎鍾漢良元斌」登上熱搜榜，三男神昔日同框照持續引發熱議。
(中時電子報)
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