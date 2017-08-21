世大運》清大唯一奪牌希望 莊紹群溜冰競速明登場

有「清華宋仲基」之稱的清大體育系3年級生莊紹群，此次是清大唯一1位世大運選手，其參加的滑輪溜冰競速賽將在22日上午11點開溜。（陳育賢翻攝）

有「清華宋仲基」之稱的清大體育系3年級生莊紹群，此次是清大唯一1位世大運選手，其參加的滑輪溜冰競速賽將在22日上午11點開溜。（陳育賢翻攝）

清華大學「唯一」奪牌希望明登場！有「清華宋仲基」之稱的清大體育系3年級生莊紹群，此次是清大唯一1位世大運選手，其滑輪溜冰競速賽首場比賽將在22日上午11點開溜，清大邀請國人為他加油。

清大體育系主任高三福指出，莊紹群是2016年亞洲錦標賽滑輪溜冰競速1000公尺冠軍，也是清華大學唯一獲選出賽世大運的選手，這次將代表參加15000公尺淘汰賽以及42公里馬拉松兩項比賽。

清大體育室主任邱文信表示，莊紹群入選國家代表隊後，即進入國訓中心集訓，近2個月加緊訓練，每天早上6點起床，按重訓、核心肌肉等鍛鍊菜單照表操課，去年至今直排輪鞋就因磨損換過5雙，輪子的汰換是更是數不清，訓練強度由此可知，有段時期甚至因過度練習導致腳踝不適，幸好現已經調整回最佳狀態。

老家在彰化的莊紹群，追風的夢想來自八卦山山麓，莊紹群說，當時看見1群小朋友在玩直排輪，好想加入，就這樣與輪鞋結下不解之緣，小學2年級並開始正式接受滑輪訓練，當時住家附近還沒有場地，爸媽天天載著他開半小時的車到彰化市找教練練習。

莊紹群表示，滑輪溜冰比拚的是速度，關鍵在平衡與肢體協調度，訓練就是不斷地溜、調整姿勢，他每天放學後總先溜2小時，之後才回家寫功課，往往回家後已耗盡氣力，加上爸媽對他課業要求嚴格，曾有很想放棄的時候。

直到他小六時拿下全國中正盃滑輪溜冰錦標賽高年級男童個人總成績第1名，才開始享受運動樂趣，並逐漸在課業與運動中找到平衡，每次出國比賽都拖著1疊課本一起去，有空就抱著讀。

他回想，高3那年的大考前夕，他前往阿根廷參加為期3周的世界錦標賽，結果在青年組1000公尺賽中，奪下銀牌，回國後離學測只剩倒數1百天，他再度拿出拚搏精神發奮衝刺，以學測成績66級分錄取清大體育系公費生，這種果實是格外的甜美。

莊紹群說，奪下世錦賽銀牌後，受獎時看見中華隊的五環旗升起來，因為不是金牌，沒能聽到國旗歌，有點可惜，希望這次世大運有機會讓國旗歌響起。

(中時)