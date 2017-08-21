福特「騎」保時捷 員林離奇車禍
福特「騎」保時捷！彰化縣員林市南昌路下午發生1起離奇車禍，1輛銀色福特自小客車，疑似駕駛人撿東西分神撞上前方違規臨停的保時捷，接著右側兩個車輪竟都「騎」上保時捷的左側車身，突兀的畫面被PO上網，立刻讓網路鄉民笑翻。
員林警分局員林派出所蔡文淦表示，這起離奇車禍發生在下午2點多，1輛黃色保時捷自小客車違規併排停車臨停在南昌路，不料，隨即遭後方1輛藍色福特自小客車撞上，整起車禍的肇事責任，警方將進一步釐清。
有目擊者則說，保時捷駕駛當時是下車買東西，但下車不久，就聽到撞擊聲，當看到「保時捷被福特騎上去」，整個人都傻眼。由於保時捷的鈑金和後輪都有受損，車主當場報警並通知保險公司處理善後。
「被霸王硬上弓」！車禍發生當時，不少路過民眾紛紛下車圍觀看熱鬧，順便拍照上傳臉書社群，網路鄉民看了都覺得好笑，有人好奇說「怎麼騎上去的」、「比拍電影還厲害」；但有人質疑「肇事責任怎麼算」，也有鄉民為福特車主擔心「荷包失血了」。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。