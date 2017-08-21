福特「騎」保時捷，員林離奇車禍

員林市南昌路發生福特騎保時捷離奇車禍，路人看了都笑翻。翻攝自臉書「大員林生活圈」。

員林市南昌路離奇車禍，福特「騎」上保時捷。翻攝自臉書社團「大員林生活圈」。

福特「騎」保時捷！彰化縣員林市南昌路下午發生1起離奇車禍，1輛銀色福特自小客車，疑似駕駛人撿東西分神撞上前方違規臨停的保時捷，接著右側兩個車輪竟都「騎」上保時捷的左側車身，突兀的畫面被PO上網，立刻讓網路鄉民笑翻。

員林警分局員林派出所蔡文淦表示，這起離奇車禍發生在下午2點多，1輛黃色保時捷自小客車違規併排停車臨停在南昌路，不料，隨即遭後方1輛藍色福特自小客車撞上，整起車禍的肇事責任，警方將進一步釐清。

有目擊者則說，保時捷駕駛當時是下車買東西，但下車不久，就聽到撞擊聲，當看到「保時捷被福特騎上去」，整個人都傻眼。由於保時捷的鈑金和後輪都有受損，車主當場報警並通知保險公司處理善後。

「被霸王硬上弓」！車禍發生當時，不少路過民眾紛紛下車圍觀看熱鬧，順便拍照上傳臉書社群，網路鄉民看了都覺得好笑，有人好奇說「怎麼騎上去的」、「比拍電影還厲害」；但有人質疑「肇事責任怎麼算」，也有鄉民為福特車主擔心「荷包失血了」。

(中時)