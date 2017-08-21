日本民進黨黨魁選舉登記 兩人對決
不只國內有民進黨，日本最大在野黨也叫民進黨。日本民進黨因為華裔黨魁蓮舫提前辭職，將於9月1日選出新黨魁，8月21日受理黨魁候選人登記，前外務大臣前原誠司及前官房長官枝野幸男，確定投入主席選舉，形成兩人對決局面。
日本讀賣新聞報導指出，兩人21日上午都已完成党主席選舉登記作業。新的主席將于9月1日舉行的臨時大會選出，任期到2019年9月底。
本來傳出有意參選的眾議員井出庸生，因無法依黨內規定繳交20位國會議員的推薦書，確定無法參選。
前原誠司認為應修正跟日本共產黨間的選舉合作關係，受到民進黨內保守派及勞團出身的議員支持。
枝野幸男在去年參議員選舉時，身為党的幹事長主導與其他在野黨合作，大致遵循蓮舫率領的黨務一級主管的路線方向，受到黨內自由派人士支持。
兩人預訂22日起赴全國8個城市參加座談會及街頭演說，尋求黨內人士支持。
日本民進黨於2016年由最大在野黨民主黨，以及第三大在野黨維新黨合併而組成，但成立後在同年的參議員選舉中慘敗，原由本60席減為49席，接著又於今年的東京都議員選舉落敗，導致黨魁蓮舫請辭。
(中時)
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