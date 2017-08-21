屏東十大民宿評比出爐 處處有驚奇
有著豐富山海景致，更有離島海上明珠加持，國境之南一直是國內旅遊聖地，屏東縣政府耗時2月時間，舉辦屏東十大民宿徵選活動，結果終於出爐，除了旅遊夯地恆春、小琉球分別入選4家及3家外，其他包括東港、林邊、潮州各有1家民宿上榜，顯示屏東旅遊處處都有驚奇。
屏縣府21日公布入選名單包括，恆春鎮的日安寶貝民宿、墾丁亞曼達會館民宿、有棵樹特色民宿、波拉波拉民宿；琉球鄉小琉球極宿、正好友民宿、星月旅店特色民宿；另有東港鎮東津御苑、林邊鄉發現號特色民宿與潮州鎮沐雨鍾林靜心民宿等。
屏縣府觀傳處長黃建嘉指出，縣內目前有超過600家民宿登記在案，多元的氛圍跟特色，帶給旅人不同感受；屏縣首次舉辦十大民宿徵選活動，除了希望增加屏東民宿能見度，也盼藉此鼓勵民宿業者提升服務品質，產生良性競爭。
為求公平起見，徵選活動不只邀請專家評審團，針對整體CP值、周邊機能便利性、價格合理性、鄰近景點或其它公共設施及房型設計風格等進行評分外，同時開辦網路票選，短短2周時間，投票數高達27萬餘票，投票人數達14萬人，迴響相當熱烈。
(中時)
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