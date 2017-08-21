日本軍購引進「全球鷹」無人機計畫恐觸礁

日本自衛隊考慮停止引進「全球鷹」（Global Hawk）美國無人偵察機。日本決定引進全球鷹時，估算3架約510億日圓(約新台幣143億3100萬元)，但美國廠商後來為了專為日本製造而追加了23%的經費，使預算漲到630億日圓(約177億元)。

日本防衛裝備廳為軍購經費把關，規定高價的軍備品若超出估價時的15%則必須重新評估，這次「全球鷹」軍購案喊停乃適用此規定的首例。

美方的說法是，由於為美軍製造的「全球鷹」已生產完畢，為日本組裝的雷達等主要零件已沒有庫存，故並必追加相關費用等，而且交貨日期可能從原本預估的2020年3月延到2021年7月。

日媒報導，預算大幅上漲可能使引進全球鷹計畫觸礁。反對的一派認為，「有必要從高空持續監視北韓、中國沿岸的動態，把握其艦艇、軍機的動向等。」，持贊成意見者則認為，日本已運用情蒐衛星和正在開發的新生代電波情蒐機等，足以因應周邊的局勢。此軍購案將由防衛大臣小野寺五典做最後的判斷。

(中時)