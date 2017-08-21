紙風車25周年創團大戲 諸葛四郎搬上舞台

紙風車25周年創團大戲，將漫畫諸葛四郎搬上舞台。左起為編劇吳世偉、《諸葛四郞》作者葉宏甲之子葉佳龍、紙風車兒童劇團團長任建誠、導演林于竣。（鄧博仁攝）

諸葛四郎和惡魔黨到底誰搶到那把寶劍？！紙風車兒童劇團25周年創團大戲，首次將名噪一時的台灣漫畫《諸葛四郞》搬上舞台劇，邀請三代同堂重溫經典漫畫。

團長任建誠表示，將經典漫畫搬上舞台，得力於《諸葛四郞》作者葉宏甲之子葉佳龍的協助，「這齣作品的觀眾跨越四、五年級生，期許我們能為老故事注入新創意，呈現原著精神，再為現在的孩子們介紹諸葛四郎、真平這兩個經典角色。」

漫畫家葉宏甲的作品《諸葛四郞》曾是四、五年級生的共同回憶，也是台灣漫畫史不可或缺的經典。

編劇吳世偉表示，《諸葛四郞》的想像力豐富，「集結了武俠和推理元素、飛天遁地，在60年前就有這樣子超前的創意，還有很多足智多謀的片段，希望能還原這樣子的創意，並好好處理、呈現諸葛四郎和真平這兩個要角。」

導演林于峻表示，原著裡有許多盛大場面，對劇組而言是很大的挑戰，「這齣戲是向台灣經典致敬，希望我們能做到保留老一輩對諸葛四郎的記憶，又能讓現代的孩子們愛上這個作品。」

《諸葛四郞》將於11月11日至12日、18日至19日在台北城市舞台，12月16日於台中國家歌劇院大劇院演出。

(中時)