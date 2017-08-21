世大運》奪牌路父一路相挺 小將陳彥成哽咽落淚
2017台北世大運今(21日)靠滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽進帳第1金，讓來自中山大學的小將陳彥成一戰成名，如今搖身金牌選手的他，表示一路走來感謝很多人，但最重要的，莫過於把他拉進溜冰界、身為溜冰教練的父親，說著說著，眼眶就落下淚來。
陳彥成還在讀幼稚園時，父親就帶著他訓練溜冰，一路走來，都扮演他最強悍的後盾。陳彥成憶起國中三年級時，低潮到失去對溜冰的熱忱，「那時狀況不錯，卻是第一次在全國賽沒拿冠軍，就覺得自己不夠好。」而他靠教練和身旁人們的鼓勵，堅持走下去，父親就是關鍵要角。
此次陳彥成當選世大運國手，他坦言，先前左腳踝受過傷，並沒有太被看好，「但爸爸鼓勵我，要我拚一面金牌回來，證明自己。」而他也沒讓父親失望，開賽後雖一度落後，不過比賽後段急起直追，最後以總分20分贏回助中華隊奪得本屆賽會首金，這也是他生涯第1面國際賽金牌。
「辛苦半年總算值得了！」陳彥成奪金成名，憶起這段路無論經歷什麼事，父親總給他最強的支持，讓他忍不住落下感動的淚水。不只陳彥成，柯福軒也是挺過大學三年沒選上國手的挫折，以總分13分鍍銀。或許滑輪溜冰在國內並不盛行，但2人都藉這次世大運，讓國人看見他們的價值。
(中時電子報)
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