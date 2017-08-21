后里農會選舉 理念不合互毆遭起訴

去年2月舉行的第18屆后里農會代表選舉競爭激烈，前后里農會理事長洪秋煉、理事吳振輝因理念不合起嫌隙，吳男於今年2月17日，闖入洪男住處理論，雙方拉扯互毆受傷；台中地檢署偵辦後，認為是單純毆打事件，與選舉無關，依傷害罪嫌起訴兩人。

起訴書指出，65歲洪秋煉是后里農會第17屆理事長、現任理事；63歲吳振輝則是17屆理事，雙方因農會改選起嫌隙，加上又同為一家農業科技公司的股東與監察人，擴大兩人的矛盾。

今年2月17日上午8時許，吳男先打電話要找洪男理論，因對方不接電話，他怒氣沖沖衝進洪男住處，雙方起爭執拉扯互毆，事後雙方持驗傷單互告傷害。

但調查局卻以吳男所為涉嫌違反農會法之暴力脅迫妨害他人選舉罪，依違反農會法移送吳男；檢方偵辦後認為，雙方衝突肇因選舉理念不合，又因公司業務經營起嫌隙，且兩人在拉扯時並未提及與選舉有關話題，依傷害罪嫌起訴兩人。

(中時)