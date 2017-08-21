彰化吊白塊添加食品案 業者判刑

員林市存德化工原料行長期販售「吊白塊」等工業用原料幫助業者用於蜜餞、潤餅皮與豆芽菜等食品的加工漂白，彰化地方法院21日依《加重詐欺》與違反《食安法》等罪判處負責人劉舜仁與下游業者及員工11人2年4月不等有期徒刑。

這起食安事件發生在2015年清明節前夕，衛福部食藥署執行「清明節常見食品專案稽查」 ，在台中市廖姓攤商販賣的潤餅皮中驗出未經許可的添加物甲醛（吊白塊），吊白塊則是購自彰化縣存德化工原料行。

全案移請彰化縣衛生局追查並報請彰化地檢署檢察官指揮偵辦，赫然查出，存德原料行販賣的吊白塊、硼砂等非食品級原料除了流向潤餅皮，甚至還有老牌蜜餞工廠及豆芽菜業者也購買使用，產品的銷售範圍更涵蓋6縣市。

「消費者吃了30年！」其中1名蜜餞業者在法官審理時坦承，他30多歲繼承父業，10歲時就知道父親是向劉舜仁購買俗稱「臭藥仔」的重亞硫酸鈉以及氯化鈣，但表示，並不知道「臭藥仔」是工業級。

法官認為，2011年塑化劑案、2013年毒澱粉案相繼發生，引起國人對食品安全的關注，立法機關也於2013年就《食安法》第15條第1項修正增訂，劉舜仁夫婦以及相關業者，分別從事食品原料販賣與食品製造多年，都知道添加未經許可的添加物之食品不得製造、加工與販賣，明知故犯。

(中時)