俄國討論普丁接班人選 前總統列榜首
現任俄國總統普丁曾於2000至2008年擔任兩任俄國總統，受限只能連任一次規定，2012年轉任總理，由麥德維傑夫擔任總統，2012年又由普丁競選總統並當選，總統任期已由4年改為6年，2018年普丁可以爭取連任，但由於他已表示2024前將下台，因此俄國開始討論普丁接班人選，結果前總統梅德維傑夫名列討論名單中首位。
俄羅斯通訊衛星社21日報導指出， 俄總理梅德韋傑夫、莫斯科市長索比亞寧以及圖拉州州長久明被「彼得堡政治」基金列入最有可能成為普丁接班人的名單中。
基金網站已經公佈了該名單，共有19名較有影響的公眾政治家被列入該名單。排名第1的為梅德韋傑夫。
制定該名單的專家指出，他們根據一系列的指數來評估普丁可能的接班人，其中包括他們的公開性，活動，不衝突性以及對工作的期待。
該名單中還有車臣共和國行政長官卡德羅夫、國防部長紹伊古、前財政部長庫德林、總統辦公廳主任瓦伊諾。
排名的描述中稱，名單中還包括常被分析人士稱為接班人的人物以及那些自己希望成為接班人的政治家。
昔日在討論俄國究竟是實施總統制、內閣制還是雙首長制時，曾有個戲稱說法認為俄國實施甚麼制度要視普丁的職位而定，普丁當總統時就是總統制，普丁當總理就是內閣制，認為大權都由普丁掌握，梅德韋傑夫不管是當總統或總理時權力都有限，梅德韋傑夫是否真的能夠順利在2024年接班，在首次擔任總統之後16年，終於真正成為有實權的俄國最高領袖，值得關注。
(中時)
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