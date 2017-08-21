天鴿來襲 台東、屏東明日可達停班課標準

輕度颱風天鴿目前在鵝鑾鼻東南方約350公里的海面上，以每小時15轉19公里的速度往南台灣逼近，氣象局表示，今晚起綠島、蘭嶼風力可達停班停課標準，明天白天台東、屏東也可達停班停課標準，最快明晚台灣本島可脫離颱風影響範圍。

氣象局第一組防災科科長謝明昌表示，在風力方面，今日18時至24時綠島平均風力可達9至10級，陣風可達13至15級，蘭嶼平均風可達9至10級，陣風可達13至15級，綠島和蘭嶼皆達到停班停課標準（平均風力達7級或陣風達10級）。到了明日6時至12時，台東縣平均風力可達7至8級，陣風可達10至11級，屏東縣平均風力可達6至7級，陣風可達9至10級，到時台東和屏東也有達停班停課標準。

謝明昌指出，目前海上警戒區域包括台灣南半邊的海域，陸上警戒包括台東、恆春半島及屏東地區，今晚開始颱風逐漸靠近，入夜到清晨雨量會增加，白天開始花蓮地區的雨量也會增加，詳細降雨預測方面，今晚8時至明晚8時24小時的時間內，花蓮、台東、屏東可達大豪雨等級，宜蘭和高雄山區則可達豪雨等級，提醒當地民眾要多注意雨勢。

謝明昌表示，目前陸上颱風警報的警戒區為台東和屏東，未來隨著颱風逼近，有可能再納入高雄，但是再納入台南的機率不大，預計明天白天颱風對台灣的影響最大，至明晚台灣本島有機會脫離颱風影響範圍。

此外，氣象局下午4時公布天鴿颱風自今晚8時至明晚8時的24小時雨量預測，宜蘭縣平地為80至150毫米，山地為150至300毫米。台南市平地為30至80毫米，山地為50至100毫米。高雄市平地為80至150毫米，山地為150至300毫米。屏東縣平地、山區皆為200至400毫米。恆春半島為200至400毫米。花蓮縣平地、山地均為200至400毫米。台東縣平地、山地均為200至400毫米。

(中時)