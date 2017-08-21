世大運》中華棒球明戰捷克 陳明軒：邊角速球應戰
昨敗給法國的中華棒球隊，明戰捷克必須獲勝才有希望搶4強門票，先發投手陳明軒此役肩負成敗重任。他表示，已拿到捷克的情蒐資料，明會用邊邊角角速球壓制對方打者，會儘把投出自己的優點，其他就交給守備，會特別注意球衣背號3號的第3棒(Matej Hejma)。
陳明軒去年報名中職選秀會，並被富邦悍將前身義大犀牛第4輪挑選，是本屆世大運中華隊徵召的職棒球員之一，也是中華隊總教練郭李建夫的開南大學棒球隊愛將。
陳明軒2014年U21世界盃第1次披上中華隊戰袍，隔年再度入選亞錦賽國手，最令人印象深刻是最快球速可以飆到151公里，搭配快速滑球，危機時頗能有效解決打者。由於郭李建夫對這位大學帶過的子弟兵相當熟悉，幾天前就決定對捷克之戰，由他擔任先發投手。
他曾於2014年U21世界盃掛帥與捷克交過手，結果主投7局只失1分，明將繼續以邊邊角角的速球對付捷克打者，全力為中華隊拿下本屆世大運第1勝。
不過，捷克昨擊敗韓國，實力令人刮目相看。該陣中有10人打過今年經典賽、3人打過U23世界盃資格賽，中華隊與陳明軒明仍要小心應戰。
他表示，對捷克不能輕敵，要戰戰兢兢面對每個球，也要有強烈的企圖心。
儘管明戰捷克有輸不得的壓力，但陳明軒曾說過，自己的最大特色是有強大心臟與霸氣，明應能投出正常水準，壓制捷克的攻勢。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。