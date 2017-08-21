世大運》中華棒球明戰捷克 陳明軒：邊角速球應戰

中華隊明戰捷克先發投手陳明軒，已擬好封鎖對方攻勢對策。(圖：擷取自陳明軒臉書)

昨敗給法國的中華棒球隊，明戰捷克必須獲勝才有希望搶4強門票，先發投手陳明軒此役肩負成敗重任。他表示，已拿到捷克的情蒐資料，明會用邊邊角角速球壓制對方打者，會儘把投出自己的優點，其他就交給守備，會特別注意球衣背號3號的第3棒(Matej Hejma)。

陳明軒去年報名中職選秀會，並被富邦悍將前身義大犀牛第4輪挑選，是本屆世大運中華隊徵召的職棒球員之一，也是中華隊總教練郭李建夫的開南大學棒球隊愛將。

陳明軒2014年U21世界盃第1次披上中華隊戰袍，隔年再度入選亞錦賽國手，最令人印象深刻是最快球速可以飆到151公里，搭配快速滑球，危機時頗能有效解決打者。由於郭李建夫對這位大學帶過的子弟兵相當熟悉，幾天前就決定對捷克之戰，由他擔任先發投手。

他曾於2014年U21世界盃掛帥與捷克交過手，結果主投7局只失1分，明將繼續以邊邊角角的速球對付捷克打者，全力為中華隊拿下本屆世大運第1勝。

不過，捷克昨擊敗韓國，實力令人刮目相看。該陣中有10人打過今年經典賽、3人打過U23世界盃資格賽，中華隊與陳明軒明仍要小心應戰。

他表示，對捷克不能輕敵，要戰戰兢兢面對每個球，也要有強烈的企圖心。

儘管明戰捷克有輸不得的壓力，但陳明軒曾說過，自己的最大特色是有強大心臟與霸氣，明應能投出正常水準，壓制捷克的攻勢。

(中時電子報)