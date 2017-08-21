天鴿颱風逼近 高市梓官區菜農急下田拚搶收

天鴿颱風步步進逼，高市梓官區菜農憂心豪雨來襲毀心血，急忙下田收割，跟時間賽跑拚搶收。(郭韋綺攝)

天鴿颱風步步進逼，高市梓官區蔬菜專區菜農憂心豪雨來襲，心血泡湯，急忙下田收割，跟時間賽跑拚採收，目前正值暑假期間集貨場菜量日進約7公噸蔬菜，今(21)日到貨量一舉衝上10公噸；梓官蔬菜長期採取契作，不受市場價格波動影響，目前產地價格平穩，每公斤仍維持15元左右。

梓官是南部地區空心菜、白菜、青江菜、青蔥等葉菜類大本營，耕作面積300多公頃，梓官農會成立蔬菜供銷中心，以供應營養午餐、團膳、國軍副食品供應站為主。

梓農供銷部主任黃清麟表示，現正值暑假，學校營養午餐暫無需求，集貨場每日到貨量減少5成左右，因應這次颱風來襲，緊急通知菜農提高採收量，近日到貨量都增加2、3公噸，梓官產地價格平穩，蔬菜價格每公斤維持15元至17元不等。

(中時)