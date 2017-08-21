世大運》差0.023秒 中華隊女滑輪300公尺從金變銀

陳映竹雖決賽仍滑出25秒內的好成績，卻以0.023秒之差居銀牌。(蔡銘仁攝)

2017世大運中華隊今(21日)靠滑輪溜冰項目，斬獲2金3銀，最後登場的女子300公尺計時決賽，預賽時中華女將陳映竹和李孟竹，包辦前2名，很有機會再添1金，可惜最後南韓選手安怡秀技高一籌，滑出25秒805成績，陳映竹以0.023秒之差落居第2，拿下銀牌。

在女子300公尺計時預賽時，陳映竹滑出25秒803成績，以第1名之姿挺進決賽。決賽前雖因大雨襲來延誤開戰，不過場上選手們沒受影響，都滑出比預賽更好的成績，其中預賽排第3的南韓選手安怡秀大發神威，滑出25秒805成績，只比陳映竹預賽成績慢2秒。

在李孟竹成績不敵南韓2選手的情況下，陳映竹背負最後奪牌希望壓軸登場。她若保持和預賽一樣的成績，就能替中華隊再添1金，可惜她一路順利完賽，但只滑出25秒823成績，以0.023秒之差落敗。中華隊今天溜冰項目全數落幕，以2金4銀作收。

(中時電子報)